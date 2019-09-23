Отельеры берут в заложники клиентов туроператора Thomas Cook

Более полутора миллиардов долларов задолжала кредиторам одна из крупнейших туристических компаний в мире. Британский туроператор Thomas Cook, проработавший 177 лет на рынке, объявил о банкротстве. Под ударом оказалось около 600 тысяч клиентов компании, почти четверть из них — британцы. Некоторых отельеры за пределами Соединенного королевства буквально взяли в заложники, требуя оплаты номеров с них, а не с туроператора.

Британские туристы неожиданно оказались заложниками в отеле в Тунисе. Старейшая туристическая компания Великобритании Thomas Cook сейчас на грани банкротства и администрация гостиницы потребовала от гостей заплатить за номера, несмотря на то, что они уже оплатили поездку.

Компания Thomas Cook была основана почти 180 лет назад. Ежегодно она обслуживает свыше 20 миллионов клиентов. В компанию готовы вложить полмиллиарда китайские инвесторы, но сейчас ей необходимо дополнительное финансирование — 226 миллионов евро. Отправляющиеся на отдых туристы успокаивают себя тем, что все разрешится.

Туроператор уверяет, что найдет выход из этого положения.

"Мы забронировали празднование наше свадьбы в октябре прошлого года, все было готово к поездке. В пятницу утром услышали новости. Позвонили в компанию, нам сообщили, что дела идут как обычно, нам просто нужно побольше веры", — говорит турист.

"Не так комфортно, как мне бы хотелось. Этот отдых планировался, чтобы расслабиться, но я немного на взводе".

"Надеялись, что проблем с поездкой у нас сегодня не возникнет, но сейчас речь идет только о возвращении домой".



Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб уже пообещал помощь правительства, если Томас Кук объявит о своем банкротстве. "Временный управляющий в компании уже назначен. Как только стало известно о запуске процесса ликвидации туроператора, гражданская авиация запустила программу о репатриации граждан. Это будет крупнейшее возвращение британских граждан на Родину в мирное время в течение двух недель", — сказал Рааб.

По предварительным оценкам придется эвакуировать около 150 тысяч туристов.