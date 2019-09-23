В Австралии снова стали находить иглы в клубнике

В Австралии снова стали находить стальные иголки в клубнике.

Два инцидента произошли в штате Виктория. Клубника с иглами внутри была приобретена в больших супермаркетах. Покупатели получили легкие травмы и обратились к врачу, сообщает ТАСС.

В прошлом году швейные иглы и булавки нашли в свежих фруктах и ягодах на территории шести австралийских штатов. Всего было зарегистрировано 230 сообщений. В совершении преступления обвинили 50-летнюю работницу одной из клубничных ферм Ми Ут Чинь. Так она мстила своему начальнику. Сейчас она ждет суда.

В результате "клубничного" кризиса отрасль понесла убытки в размере 160 миллионов австралийских долларов (115,8 миллиона долларов США). Австралийские власти ужесточили наказание за умышленную порчу продуктов. За это грозит до 15 лет тюрьмы.