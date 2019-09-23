Россия оплатит модернизацию армии Абхазии

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Абхазией о финансировании расходов, которые пойдут на модернизацию вооруженных сил республики. Документ размещен на портале правовой информации.

Президент поручил принять предложение российского правительства и после достижения всех необходимых договоренностей на переговорах с участием представителей Минобороны и МИД — подписать данное соглашение, разрешив вносить в его проект "изменения, не имеющие принципиального характера", передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось ранее, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмария подписали соглашение о развитии военно-технического сотрудничества двух стран и проведении модернизации вооружений Вооруженных сил Абхазии.

После вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости.

РФ также оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Например, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около шести миллиардов рублей.