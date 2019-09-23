Кемерово атаковали полчища божьих коровок

Специалисты прокомментировали нашествие божьих коровок на Кемерово. Ученые считают, что ничего необычного в этом нет. Но жители обеспокоены — насекомые облепили стены домов, залетают в квартиры, садятся на лицо и руки.

Как поясняют специалисты, божьи коровки зимуют под карнизами, в дуплах и других потаенных местах. При теплом лете они довольно активно размножаются. С наступлением осень насекомые массово покрывают прогретые стороны домов. А исчезать они начнут с наступлением холодов.

ГТРК "Кузбасс" отмечает, что опасности божьи коровки не представляют, но руками их трогать лучше не стоит. Эти насекомые выделяют гемолимфу — горькую жидкость с ядовитыми веществами. При контакте с глазами они вызывают неприятные ощущения.