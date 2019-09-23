Рейтинг WTA. Анастасия Павлюченкова прибавила пять позиций

Список Топ-10 классификации Женской теннисной ассоциации после завершения очередной соревновательной недели остался прежним. Лидером рейтинга WTA осталась австралийка Эшли Барти, лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова поднялась на 36-е место.

Как уже сообщали Вести.Ru, Павлюченкова играла в финале крупного турнира в японской Осаке и уступила там хозяйке кортов, двукратной чемпионке турниров "Большого шлема" Наоми Осаке. В результате Анастасия прибавила в рейтинг-листе пять позиций.

В списке лучших российских теннисисток второе место занимает Екатерина Александрова (39-я позиция в классификации WTA), далее стоят Дарья Касаткина (43), Вероника Кудерметова (45), Маргарита Гаспарян (55), Анна Блинкова (66), Светлана Кузнецова (69), Анастасия Потапова (73), Наталья Вихлянцева (94), Мария Шарапова (138).

Вслед за Барти в Топ-10 стоят Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Наоми Осака (Япония), Бьянка Андрееску (Канада), Симона Халеп (Румыния), Петра Квитова (Чехия), Кики Бертенс (Голландия), Серена Уильямс (США) и Белинда Бенчич (Швейцария).