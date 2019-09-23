Кубок мира по биатлону: Логинов, Гараничев и Юрлова попали в квоту

Руководство Союза биатлонистов России и тренерский штаб национальной сборной назвали критерии отбора в команду на Кубок мира и первых обладателей путевок на стартовые этапы. Ими стали Александр Логинов, Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова.

Трио российский "стреляющих лыжников" в минувшем сезоне вошли в число Топ-15 в общем зачете кубкового турнира и автоматически получили квоту на первые три этапа нового сезона. На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде также выступят Антон Бабиков и Виктория Сливко благодаря победам в общем зачете Кубка IBU прошлого сезона.

В дальнейшем в ходе общенационального отбора в состав сборной войдут четверо мужчин и трое женщин, которые наберут наибольшее число очков на контрольных стартах, которые состоятся в ноябре в Тюмени. Тренерский штаб также оставил за собой право отобрать по два человека в мужскую и женскую команды.