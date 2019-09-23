Путин обсудил с Медведевым бюджет

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы. Глава государства поручил премьер-министру сосредоточиться на снятии бюрократических барьеров при принятии решений о финансировании национальных проектов.

Медведев рассказал, что на прошлой неделе был рассмотрен большой бюджетный пакет: "прогноз социально-экономического развития, это основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, бюджеты государственных внебюджетных фондов, то есть Фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования". Основные параметры проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов были озвучены на заседании правительства.

"Бюджет будет не просто сбалансированным, но и профицитным, причем в течение всех ближайших трех лет", — подчеркнул Медведев.

По его словам, в течение трех лет на реализацию нацпроектов и Комплексного плана модернизации инфраструктуры планируется направить семи триллионов рублей. Причем самая большая статья – это социальная сфера.

Как сообщает "Россия 24", в ответ Путин сказал, что бюджет является важнейшим инструментом достижения национальных целей развития и "краеугольным камнем" всей кредитно-денежной политики. Также он высказал пожелание, чтобы после принятия бюджета внимание было сосредоточено "не только на финансировании как таковом, но на разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования".

Глава государства отметил, что даже в этом году не получилось ритмично и равными долями по кварталам финансировать проекты. Путин уверен, что для выполнения нацпроектов необходимо многие вещи нужно поменять с точки зрения "обеспечения ритмичности и своевременности финансирования".