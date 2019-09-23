Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу российских туроператоров

Компания "Интурист", входящая в обанкротившийся британский туристический холдинг Thomas Cook, сообщила о намерении выполнить все взятые обязательства перед туристами.

"Туроператор "Интурист" является операционно и юридически самостоятельной компанией. У нас в настоящий момент все вылеты, возвраты регулярных рейсов осуществляются в плановом режиме. Также в плановом режиме все наши туристы размещаются в отелях, проблем никаких нет", — сообщил телеканалу "Россия 24" генеральный директор "НТК Интурист" Виктор Тополкараев, добавив, что все планы по зимним программам также остаются в силе.

В компании также извинились перед туристами и партнерами за неудобства, связанные с негативным информационным фоном и рекомендовали по всем вопросам обращаться в туристическое агентство, где был забронирован тур, или непосредственно к туроператору.

Аналогичное заявление о продолжении работы в обычном режиме сделали и в туроператоре "Библио-Глобус".

"Все обязательства по исполнению ранее заключенных договоров принял на себя российский туроператор ООО "Туроператор БГ". Его руководство гарантирует осуществление всей операционной деятельности компании по приему и обслуживанию туристов в штатном режиме", — сообщили "Интерфаксу" в компании.

В марте 2019 года холдинг Thomas Cook объявил о покупке "Библио-Глобуса" через посредническую компанию. Однако, по словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, сделка не была завершена в полном объеме.

"Она как раз должна была осуществиться в конце сентября. Были только частично подписаны документы. Так что здесь влияния (банкротства Thomas Cook) совсем нет", — пояснила Ломидзе в эфире телеканала "Россия 24".

О банкротстве одной из старейших туристических компаний в мире — британский туроператор Thomas Cook начал свою работу еще в 1841 году — стало известно 23 сентября. Компания задолжала кредиторам более 1,5 миллиардов долларов. Под ударом оказались около 600 тысяч клиентов компании. В частности, СМИ сообщают о том, что проблемы возникли у британских туристов в Тунисе.