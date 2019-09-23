Игроки недели в КХЛ: Ержабек, Семин, Мельничук и Галимов

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершилась очередная календарная неделя и организаторы по традиции определили лауреатов семидневки. Среди лучших два игрока подмосковного "Витязя" – чешский защитник Якуб Ержабек и форвард Александр Семин.

Ержабек вместе с командой одержал победы в трёх матчах и набрал в них 4 (3 гола и передача) очка. В поединке против "Северстали" чешский защитник подмосковного клуба оформил дубль, один из голов стал победным. Семин в тех же матчах набрал 6 (2+4) очка, при этом 4 очка форвард набрал в большинстве.

Лучшим вратарём признан Алексей Мельничук из питерского СКА, в трёх матчах одержавший две гостевые победы, обе – "на ноль". 21-летний голкипер клуба из Санкт-Петербурга отразил 100% бросков, "сухарь" в поединке с ХК "Сочи" стал для него первым в КХЛ. Безголевая серия Мельничука продолжается и составляет 137 минут 47 секунд.

Новичком семидневки признан нападающий "Ак Барса" Артём Галимов, в трёх матчах (в том числе одном гостевом) одержавший вместе с командой три победы. В поединке против "Северстали" 20-летний нападающий казанского клуба забросил шайбу, ставшую для него первой в КХЛ.