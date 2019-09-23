Tashkent Open. Калинская выиграла, Дьяченко и Самсонова выбыли

В столице Узбекистана стартовал турнир Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 250 тыс. долларов. Нашу страны в первый день представляли три спортсменки и только Анна Калинская прошла во второй круг, обыграв британку Хэрриет Дарт.

Счет в матче Калинская – Дарт – 6:4, 6:4. Виталия Дьяченко уступила польке Катажине Каве, поборовшись на равных в первой партии, но заметно сдав во второй – 5:7, 366. Людмила Самсонова была разгромлена бельгийкой Элисон ван Эйтванк – 6:0, 6:1.