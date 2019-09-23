Правительство РФ ратифицировало Парижское соглашение по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся ратификации Парижского соглашения по климату.

На совещании с вице-премьерами он отметил, что изменение климата влечет за собой разрушение экологического баланса, повышение рисков для развития экономики и сельского хозяйства, но главное – это угроза безопасности людей. Медведев напомнил, что в рамках нацпроекта "Экология" ведется работа по сокращению выбросов и восстановлению лесов.

"Теперь нам предстоит учесть и меры по выполнению международных обязательств, цель которых сокращение объема выбросов парниковых газов", — сказал премьер.

Также он сказал, что ранее поручил разработать адаптацию Парижского соглашения к действующим в РФ нормам, передает "Интерфакс". Он подчеркнул, что главное – чтобы экономика была нацелена на исполнение требований соглашения, чтобы она развивалась в ключе внедрения новых технологий и новых проектных решений.