Аэрофобия на колесиках: чемодан совершил побег в аэропорту Шереметьево

Ветер укатил чемодан от трапа самолета в аэропорту Шереметьево. Сотрудник наземных служб снял беглеца на видео.

Инцидент произошел на перроне воздушной гавани. На кадрах видно, как чемодан стремительно набирает скорость и уносится вдаль, в сторону терминала, вращаясь вокруг своей оси.

Пользователи резонно заподозрили поклажу в боязни летать. Судя по всему, прокат обошелся без происшествий, и чемодану все же пришлось подняться в воздух.