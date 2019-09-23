100 дней до "Вторжения": вышел трейлер нового фильма Бондарчука

Ровно за 100 дней до выхода на российские экраны фантастического фильма Федора Бондарчука "Вторжение" опубликован официальный трейлер картины.

Новая история разворачивается через 3 года после падения инопланетного корабля в московском районе Чертаново — этими захватывающим событиям была посвящена лента "Притяжение".

С тех пор жизнь разделилась на "до" и "после". Обычная девушка Юлия Лебедева — единственная, кто была в контакте с пришельцами — становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. Ученые и военные поражены растущей в ней неизведанной силой. Разбирая на атомы все ее чувства и переживания, они пытаются разгадать природу необычных способностей.

Однако эта сила привлекает внимание не только людей. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом — найти в себе силы остаться людьми. Могут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?

Фильм снят при поддержке канала "Россия 1". Главные роли в картине исполнят Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.

Увидеть блокбастер в кинотеатрах можно будет 1 января 2020 года.