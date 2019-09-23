Пуля в ягодицу: в Киргизии два бойца ММА устроили дуэль на пистолетах

Чемпион Азии в смешанных единоборствах и лучший боец Еврозии по вале-тудо устроили перестрелку в Кара-Суйском районе Ошской области Киргизии. В результате Кылычбек Саркарбаев ранил бойца ММА Тологон Рахманберди уулу в ягодицу. Пострадавший в больнице.

Рахманберди уулу находится в тяжелом состоянии, сообщает портал 24.Kg. Ссора произошла на бытовой почве, и дело в отношении Саркарбаева переквалифицировано дело со статьи " Хулиганство" на "Нанесение тяжких телесных повреждений".

Саркарбаев возглавляет Ошский комитет по физической культуре и спорту, его оппонент, который оказался пострадавшим, ранее работал в ОВД Араванского района.