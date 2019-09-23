Мощный взрыв камня на камне не оставил от супермаркета в Австрии

Один человек пропал без вести, девять пострадали в результате мощного взрыва в магазине на западе Австрии, сообщает Kurier. Последствия ЧП сняли на видео.

ЧП произошло около 11:30 в понедельник, 23 сентября, в городке Санкт-Йодок-ам-Бреннер в федеральной земле Тироль. По неподтвержденной версии, его причиной стала случайно поврежденная рабочими газовая труба. Прогремел мощный взрыв, в результате которого здание полностью сложилось, возник пожар.

Очевидцы до приезда спасателей помогли выбраться из-под обломков девяти посетителям, троих уже доставили в больницу. Пожарные уже справились с огнем и в настоящее время разбирают завалы, под которыми, предположительно, находится один человек.