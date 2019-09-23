Володин пригласил делегацию парламента Афганистана посетить Россию

23 сентября в рамках предстоящего IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое состоится 24 сентября, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и спикер нижней палаты парламента Афганистана Мир Рахман Рахмани провели двусторонние переговоры. В ходе встречи они обсудили взаимоотношения двух стран.

Володин пригласил Рахмани посетить с официальным визитом Россию. По его словам, это было бы хорошим началом сотрудничества с вновь избранным парламентом Афганистана. Председатель Госдумы отметил, что до этого был пройден серьезный путь выстраивания отношений, потому его необходимо закрепить, передает собственный корреспондент сайта Вести.Ru.

Афганская сторона, в свою очередь, приглашение приняла. Рахмани сообщил, что как только они получат официальное предложение, так сразу же приедут в Россию. Вячеслав Володин пообещал, что российская сторона вышлет приглашение сразу же, как делегация из Афганистана вернется в свою страну.

Ранее 23 сентября председатель Госдумы встретился с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Бывший глава государства отметил, что отношения между Казахстаном и Россией — пример для всех государств.