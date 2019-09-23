Кудерметова выиграла в Ухане российское теннисное дерби у Александровой

Крупный турнир Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 2,83 млн долларов продолжается в китайском Ухане. Из трех россиянок, который выходили на корты в вечерней программе понедельника, дальше идет только Вероника Кудерментова.

Кудерметова встречалась в стартовом матче с другой теннисисткой из России Екатериной Александровой и выиграла в упорном трехсетовом матче – 5:7, 6:3, 6:2. А вот Анастасия Павлюченкова, которая накануне дошла до финала в японской Осаке, проиграла в первом же круге – американке Софии Кенин – 2:6, 6:7.

Интересно, что в первый день турнира в Ухане с соревнований снялись сразу шесть теннисисток, включая экс-первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко (травма плеча), Мэдисон Киз (травма стопы) и Каролину Мухову, которая в минувший уикенд выиграла состязания в корейском Сеуле.