Синоптики прогнозируют заморозки и советуют москвичам одеваться теплее

Главный вопрос, который сейчас волнует всех москвичей — когда же потеплеют батареи в квартирах? Синоптики прогнозируют в столице заморозки, уже этой ночью температура может опуститься до минус одного. Коммунальные службы обещают: в этом году тепло придет в дома раньше обычного. Сколько еще ждать?

За тем, как тепло растекается по трубам, здесь наблюдают круглосуточно. Центральная диспетчерская "МОЭК" — сердце отопительной системы столицы. Пятнадцать ТЭЦ, одна гидроэлектростанция, сотни километров магистралей паутиной соединяют школы, больницы, детские сады. Там батареи уже начали нагреваться.

Во все поликлиники тепло уже дали. В "МОЭК" заявляют: они подключили больше 80 процентов всех соцобъектов. Перестали мерзнуть и жители 2500 домов, которые входят в общую с ними сеть. Остальным нужно потерпеть — немного.

"Тепло в жилые дома и в целом в городе включается тогда, когда температура наружного воздуха в течение пяти дней будет составлять ниже восьми градусов", — говорит руководитель Центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК" Валерий Маслов.

"Барическая пила", которая всю прошлую неделю испытывала москвичей на прочность перепадами давления, сменилась резкими заморозками. Погоду лихорадит. Одни районы засыпает град размером с пятирублевую монету, в других — снег стеной.

В МЧС выпустили штормовое предупреждение. Накануне сильный ветер перевернул катер на Москве-реке, повалил три дерева. А в Шереметьеве из-за него от грузчиков убежал багаж.

Бабьего лета пока ждать не приходится, поэтому жители столицы раньше времени достали зимние вещи.

- Мерзну, если честно, поэтому и кофе пью.

- А как еще согреваться, что-нибудь придумали?

- Пока нет, теплее одеваться только.

Для некоторых туристов такая капризная столичная погода стала большим открытием.

- Очень, очень холодно!

Другие были готовы ко всему.

- Не мерзнете?

- Нет, вы что, видите — в пуховике. Нормально, классно!

Синоптики во всем винят антициклон и просят одеваться теплее.

"Ночные температуры будут около нулевой отметки, даже в Москве мы прогнозируем температуру от минус одного до плюс двух градусов. Это прохладная погода, она ниже нормы примерно на 4-5 градусов, более соответствует середине октября", — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Повышенный желтый уровень погодной опасности продлится в столице до конца рабочего дня. А уже завтра, как уверяют синоптики, ветер стихнет и выглянет солнце. Правда, потепления ждать не приходится — температура воздуха не поднимется выше плюс 7-9 градусов всю неделю.

Команду включить отопление в жилых домах энергетикам уже дали. На запуск системы в полную силу уйдет еще два-три дня.