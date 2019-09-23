В Москве начался отопительный сезон

ПАО "МОЭК" приступило к подаче тепла в жилые дома столицы России.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе компании, подчеркнув, что это делается в соответствии с поступившим распоряжением правительства Москвы.

Сообщается, что тепло в дома москвичей будет подаваться в течении пяти дней.

По информации "МОЭК", к теплу уже подключено более 80% социальных столичных объектов, среди которых более двух тысяч школ, более двух тысяч детских садов, более тысячи больниц и 542 поликлиник.

Заместитель московского градоначальника Петр Бирюков подчеркнул, что тепло подается в соответствии с действующим регламентом.

Согласно ему, отопление включается, если среднесуточная температура в течение пяти дней показывает значение ниже +8° и по прогнозу метеорологов ожидается дальнейшее понижение.