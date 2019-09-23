В детском магазине Ставрополя обнаружили игрушечного бен Ладена

В ставропольских СМИ появилась информация о том, что в одном из детских магазинов поступила в продажу кукла – точная копия террориста Усамы бен Ладена.

Ее заметили родители, которые пришли в магазин с детьми, и разместили фото в соцсетях.

По их сообщениям, стоила фигурка 2 тысяч рублей и была выполнена достаточно качественно: на ней были четко прорисованы черты лица бен Ладена, который (до его ликвидации) считался в мире террористом номер один.

Кроме того, в комплекте с куклой шли флаг "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и автомат.

Один из пользователей с горькой иронией отметил, что "не хватает "Боинга" и башен-близнецов".

На это ему ответили, что игрушечный "Боинг" можно приобрести отдельно: он изображен на упаковке на фоне разрушенных террористами башен, пишет издание "Блокнот-Ставрополь".

После резонанса, который вызвала эта публикация, в магазине сообщили, что фигурки террориста с продажи сняты.

При этом на вопрос, связано ли это с возмущением местных жителей, там отказались, передает "Интерфакс".

Усама бен Ладен считается главным организатором терактов 11 сентября 2001 года в США. В 2011 году в ходе спецоперации в районе пакистанского города Абботтабад он был ликвидирован.