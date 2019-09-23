Украина закрыла один из автомобильных КПП на границе с Крымом

Украина закрыла один из пропускных пунктов на границе с РФ при въезде на Крымский полуостров, при этом с российской стороны ограничений для работы погранпункта нет.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Отмечается, что украинский контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак", расположенный напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска "Армянск", 23 сентября с утра перестал пропускать автомобили через границу. Желающие попасть в Крым или оттуда, могут передвигаться через "Каланчак" только пешком.

В связи с этим российское погрануправление рекомендует водителям следовать через другие пункты автомобильного пропуска, например, через "Джанкой" или "Перекоп". При этом отмечается, что "Перекоп" предназначен для пересечения госграницы только для граждан России и Украины.