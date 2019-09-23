Дело об изнасиловании спортсменки на пляже: наказаны 11 полицейских

Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщает, что одиннадцать полицейских лишились своих должностей после скандального инцидента с принуждением 17-летней девушки к сексуальным действиям.

Как уточняет РИА Новости, были уволены четверо сотрудников ППС, начальник ОМВД по Анапе и его заместитель. Еще несколько руководителей ГУ МВД по краю были подвергнуты дисциплинарным взысканиям.

Инцидент произошел в августе в поселке Витязево под Анапой. Трое сотрудников полиции застали на пляже во время близости молодую пару. Утверждалось, что молодого человека полиция отпустила, а вот девушку угрозами склонили к сексуальным действиям.

Пострадавшей оказалась 17-летняя спортсменка из Подмосковья. Если вина ее обидчиков будет доказана судом, то им грозит до пяти лет колонии.