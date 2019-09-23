В Севастополе создадут первый в России подводный археологический фонд

В Севастополе будет создан подводный археологический фонд. Соответствующий договор директор военно-исторического музея "Михайловская батарея" заключил с руководителем Севастопольского государственного университета. Об этом сообщают "Вести — Севастополь" со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Подводный депозитарий будет расположен в Балаклавском подземном музейном комплексе. По планам, первыми экземплярами коллекции станут сорок предметов, поднятых со дна Черного моря. Отметим, что подобный фонд станет первым в России.

"Условия системы подводных сооружений в городе Балаклава уникальны с точки зрения сохранности объектов. Она представляет собой закрытую акваторию с приглушенным светом и слабым подводным течением", — отметил ведущий научный сотрудник СевГУ Виктор Лебединский.