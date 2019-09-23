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23 сентября 201917:20

Над столицей распогодится: к середине недели инициативу перехватит антициклон

Над столицей распогодится: к середине недели инициативу перехватит антициклон

В Москве 23 сентября по-октябрьски пасмурно, холодно и ветрено, пройдет очаговый кратковременный дождь. При этом температура днем не превысит плюс 6-8 градусов.

К вечеру столбик термометра опустится до плюс 4, а в ночные часы температура понизится до нуля – плюс двух, сохраняется вероятность перехода дождя в снег, прогнозируют синоптики.

Таким образом, в ближайшие дни столица будет находиться в тылу циклона с небольшими локальными дождями и дневной температурой плюс 6-7 градусов, но уже с четверга, 26 сентября, инициатива в атмосфере начнет переходить к антициклону.

Благодаря этому в столичном регионе постепенно распогодится, а после полудня столбики термометров в Москве могут добраться до 10-градусной отметки.

Тем временем, в некоторых других регионах России настолько похолодало, что прошли снегопады, и возросло число дорожно-транспортных происшествий, появились многокилометровые заторы.

А в Салехарде из-за метели откладывали авиарейсы и останавливали движение паромов.

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что география снегопадов в ближайшие сутки может расшириться. А значит, на дороге и пешеходам, и автомобилистам надо соблюдать осторожность.

В течение 23 сентября продолжились снегопады в Европейской части России.

Зима успела проявить себя, в частности, в Чувашии, в Кировской и Костромской областях. Срывались с неба отдельные снежинки утром и в Москве

Низкая облачность, метель и даже туман наблюдались 23 сентября в Пермском крае, но к середине дня снег здесь прекратился.

Засыпало снегом и трассу М5 в Башкирии и Челябинской области. На кадрах, которые снимают местные жители, видно, как фуры не могут забраться в подъем, заносит на скользкой дороге и автобусы, и легковые машины. По словам очевидцев, местами слой снега здесь превышает 10 сантиметров.

Судя по интерактивной карте, на большей части Европейской России – от Русского Севера до междуречья Волги и Дона -- температура на высоте облакообразования продолжает оставаться отрицательной.

Синоптики отмечают, что температурный фон сейчас на 5-7 градусов ниже положенного и соответствует климатическим показателям второй половины октября, и в таких условиях осадки до конца дня местами могут переходить в смешанную фазу.

Обстановка на дорогах будет осложняться не только в Предуралье, но и на Русской равнине: зона ночных заморозков сместится на 300-500 километров южнее и граница околонулевых температуры будет проходить уже по линии Белгород-Воронеж-Самара-Челябинск. А это значит, что больше половины территории Европейской России окажется в зоне гололедицы.

При этом 24 сентября даже в дневные часы, как минимум треть Европейской территории России будет находиться в зоне локальных зарядов снега. А именно: Архангельская, Мурманская и Кировская области, Пермский край, Республики Коми, Удмуртия, Марий-Эл, северные районы Татарстана, Башкирии, Карелии, восток Нижегородской и Вологодской областей.

Кроме того, снегопады распространятся почти на всю Югру и Ямал.

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