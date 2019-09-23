Медики сообщили матери Числова, что у актера был ВИЧ

В "Прямом эфире" – продолжение попытки выяснить, по какой причине на 55-м году ушел из жизни известный актер Александр Числов.

По официальным данным у него была двусторонняя пневмония, но оказалось, что об истинном заболевании, которое убивало артиста, не знала даже его родная мать Валентина Александровна.

Чтобы выяснить всю правду, 84-летняя женщина отправилась в больницу, и там врач рассказал ей, что у Александра, действительно, была двусторонняя пневмония.

Однако один из трех обязательных анализов (на гепатит, сифилис и ВИЧ), которые делают при поступлении пациента в больницу, у него был положительным.

Врач сообщил матери, что у ее сына был ВИЧ. При этом никто из ближайшего окружения об этом не знал, ничего не говорила матери Александра и племянница Светлана, которая ухаживала за ним в последнее время, и в результате именно ей отписал московскую квартиру.

Неожиданной новость о диагнозе Числова стала и для актера Дениса Сердюкова, который снимал у него комнату.

Кроме того, выяснилось, что кто-то шантажировал артиста этим, а сам он, как предполагают знакомые, стеснялся заболевания, и поэтому о нем никому не говорил.

При этом некоторые вспомнили, что Числов говорил: он скоро умрет.

Знала ли племянница о том, что у Александра ВИЧ? Могли ли действительно его этим шантажировать? Что за странные люди приходили в квартиру актера в последние месяцы его жизни и выпивали с ним? И как поведет себя Светлана, которая получила квартиру дяди, — оставит ли она в ней старую мать Александра?

Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".