Генсек ООН сообщил о создании сирийского Конституционного комитета

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.

Как передает ТАСС, руководитель Организации Объединенных Наций рассказал журналистам, что между официальным Дамаском и сирийским комитетом по переговорам достигнуто соглашение об учреждении Конституционного комитета, который в течение ближайших недель соберется в Женеве.

Гутерриш выразил признательность за дипломатические усилия Москве, Анкаре и Тегерану. Генсек также поблагодарил за поддержку страны Совета Безопасности ООН и так называемой "малой группы" – Лондон, Берлин, Амман, Эр-Рияд, Вашингтон и Париж.