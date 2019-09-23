Умер актер из "Убить Билла-2"

Американский актер Сид Хэйг (настоящее имя Сидней Эдди Мосесян) умер на 81-м году жизни.

Об этом мировую общественность проинформировала вдова Мосесяна Сьюзэн в Instagram. Женщина написала, что супруг, который скончался 21 сентября, был ее лучшим другом, обожал семью, друзей и поклонников. Она не сообщила причин смерти мужа.

Хейг снялся в 130 кинофильмах, наиболее известные из которых "Убить Билла-2", "Костяной томагавк", "Изгнанные дьяволом", "Джеки Браун".