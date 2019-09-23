Глава делегации Украины подтвердила отказ от участия в осенней сессии ПАСЕ

Осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы пройдет без участия делегации Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее глава Елизавета Ясько.

Таким образом Украина в очередной раз пытается открыть глаза европейским парламентариям на "агрессию России", чья делегация была возвращена к работе в ПАСЕ, сообщает ТАСС.

"Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", — заявила Ясько.

Кроме того, глава делегации Украины выдвинула ряд требований к европейским странам. В частности, она обратилась к французской стороне, которая председательствует в Комитете министров Совета Европы, с предложением обсудить пути возвращения доверия к организации и преодоления "морального кризиса в ЕС".