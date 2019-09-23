Пожар на севере Москвы: огонь может перекинуться на хранилище газовых баллонов

На Ижорской улице не севере Москвы горит ангар, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 30 человек.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Москве, есть угроза распространения огня на соседние здания. Кроме того, рядом с ангаром хранятся газовые баллоны.

Информация о пострадавших пока не поступала.