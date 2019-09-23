В России изготовили первую искусственную котлету

Очаковский комбинат пищевых ингредиентов заявил, что после трех серий экспериментов полного цикла была получена первая "котлета" постного фарша.

Речь идет об искусственном мясе для пищевого производства.

Пока это только первые 40 граммов культивируемого мяса. Разработчики говорят, что "мясо из пробирки" — весьма перспективное направление в мясной промышленности, и его не следует путать с имитацией мяса, которая является вегетарианским продуктом из растительного белка (чаще всего из соевого или пшеничного).

Российский молекулярный фармаколог, — член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Николай Шимановский, который является куратором этого проекта, отмечает: "Производство лабораторного мяса имеет самое существенное этическое значение для современного общества, так как мы можем отказаться от забоя живых существ для получения мясной пищи".

Отмечается, что при условии решения правового статуса этого продукта отечественное "мясо из пробирки" может появиться на российских прилавках уже к 2023 году.

Однако пока стоимость его достаточно высока: для розничного покупателя она составляет примерно 90 долларов (около 6 тысяч рублей) за килограмм, а через пять лет будет стоить примерено 800 рублей.

Разработчики утверждают, что культивируемое мясо полностью безопасно для человека, а срок его хранения вдвое выше традиционного за счет стерильных условий культивирования, передает "Интерфакс".