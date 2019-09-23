Сотрудники МЧС погасили пожар на севере Москвы

В понедельник вечером на Ижорской улице в Москве загорелся ангар. На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось локализовать возгорание на площади в 300 квадратных метров.

Как сообщает ТАСС, при тушении огня было эвакуировано около 80 человек, пострадавших нет.