В Вашингтоне раскручивается новый скандал с Трампом

США хотят честности от Украины — так Дональд Трамп прокомментировал июльскую беседу по телефону с Владимиром Зеленским. Ту самую, которая стала причиной нового скандала. Оппоненты американского президента утверждают, что Трамп пытался давить на Киев. Главный на сегодняшний день конкурент хозяина Белого дома по будущей президентской гонке Джо Байден требует расшифровку разговора. А в Конгрессе вновь заговорили об импичменте.

От Дональда Трампа требуют опубликовать стенограмму скандального разговора с Владимиром Зеленским. Американский президент обещал подумать, как это сделать лучше. А пока просит поверить ему на слово, инсинуаций в июльской беседе не было.

"Беседа, которая у нас состоялась, носила поздравительный характер в связи со вступлением президента Украины в должность. Также она касалась коррупции, которая имеет место на Украине. Мы не хотим, чтобы наши люди, такие, как бывший вице-президент Джо Байден и его сын, вносили вклад в коррупцию", — заявил Дональд Трамп, президент США.

Wall Street Journal утверждает, что всё было не совсем так. Дональд Трамп решил использовать украинский фактор против своего потенциального соперника на предстоящих выборах – Джо Байдена. По информации издания, Трамп требовал от Зеленского начать в Киеве разбирательство, связанное бывшим вице-президентом и его сыном Хантером. Якобы требование во время разговора прозвучало восемь раз.

"Трамп нарушает все базовые нормы. Спросите его, почему он звонит зарубежному лидеру и запугивает его. Думаю, потому что знает: на предстоящих выборах я побью его, как барабан. Потому и злоупотребляет властью и делает всё, чтобы очернить меня", — парировал Джо Байден, вице-президент США.

В прежние годы вице-президент США Джо Байден курировал дела Киева, а его сын Хантер входил в совет директоров украинской газовой компании "Бурисма", возглавлял там юридическое направление. Предприятие было зарегистрировано на Кипре, конечным бенефициаром называют министра природных ресурсов времен Януковича, Николая Злочевского. В 2014-м году в отношении экс-регионала Генпрокуратура возбудила уголовное дело, по обвинению в незаконной выдаче лицензий.

"Олигарх прекрасно сбежал из Украины, а как раз, как юрист попал под подозрение сын Байдена. И мы прекрасно помним визит Байдена, где он начал заявлять режиму Порошенко о том, что давайте действительно бороться с коррупцией, намекая, что коррупция находится в Генпрокуратуре и фактически заставил уволить прокурора Шокина, понятно, для того, чтобы не расследовались дела, связанные с компанией, в которой работал его сын", — пояснил Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ.

Демократы стараются развернуть ситуацию против Трампа. В Конгрессе уже инициировано расследование, не исключается импичмент.

"Если президент задерживает военную помощь и одновременно пытается запугать зарубежного лидера и заставить его сделать нечто неправомерное, например, отыскать компромат на претендента в президенты, то тогда импичмент представляется единственным средством, эквивалентным тяжести содеянного зла", — заявил Адам Шифф, председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США

Украинский президент ситуацию не комментирует. Ожидается, что в среду Владимир Зеленский и Дональд Трамп впервые встретятся лицом к лицу — в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Эксперты прогнозируют, что тему Байдена президенты вряд ли обойдут стороной.