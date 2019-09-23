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23 сентября 201920:04 Мария Слободянская

Соседи объявили онкобольным детям настоящую войну

Соседи объявили онкобольным детям настоящую войну

Детский омбудсмен Анна Кузнецова разбирается в ситуации с выселением онкобольных детей из московской квартиры. Жилье детям и их матерям предоставил благотворительный фонд — на время лечения от рака. Однако некоторые жильцы подъезда объявили новым соседям самую настоящую войну.

Типичная многоэтажка на юге Москвы, несколько сотен квартир. В одной из них проживают три ребенка вместе с мамами. В Москву они приехали на долгое и очень тяжелое лечение от онкологии. Но некоторым жильцам подъезда такое соседство не по душе.

"Они там или чего-то бомбят, или чего-то двигают туда-сюда. Не знаю – играют или кидают", — заявила соседка.

И это речь о детях, которые лечатся от рака. Сил на "побегать" у них физически не остается.

"Жаловались, что бегают дети, мешают отдыхать соседям. Поставили нам условие, что до семи дети могут играть, а после чтобы детей было не видно, не слышно", — говорит Светлана Марычева.

Условие, мягко говоря, абсурдное. На каком основании после семи вечера дети и родители не могут перемещаться по подъезду? Ответа на этот вопрос у соседей нет. Но, судя по жалобам, причина вовсе не в шуме. Ведь, по словам куратора благотворительного фонда, который снимает подопечным жилье, квартира возмущенных жильцов находится через этаж, по диагонали.

"Это требование – беспочвенно и не имеет никаких законодательных оснований, поскольку это нарушает конституционные права любого гражданина. Никакой гражданин не вправе запретить другому гражданину свободу передвижения", — говорит Манвел Агаджанян, член Ассоциации юристов России, член Российского профессорского собрания.

Председатель ТСЖ признается: с жалобами к нему действительно приходили. Только вот такие проблемы находятся не в его ведении.

"Пришли соседи сверху, говорят, что невозможно спать, двигают что-то, мешают. Это полиция будет разбираться. Это нарушение порядка, это не моя компетенция", — сообщил Евгений Емельянов, председатель ТСЖ.

С ситуацией уже разбираются уполномоченный по правам человека в Москве и уполномоченный по правам ребенка. Но даже если в этот раз к компромиссу с соседями удастся прийти, ситуация может повторится вновь. А для детей, которые проходят тяжелое лечение, спокойная и комфортная обстановка – одно из важнейших условий для выздоровления.

"В ближайшее время у нас будут все документы, мы их внимательно изучим и посмотрим, что можно сделать для детей. Конечно, очень важно, чтобы их пребывание в Москве способствовало не только их физическому здоровью, но и было спокойным и комфортным", — рассказала Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ.

Неприязнь к семьям с тяжелобольными детьми — явление не новое. Однажды соседи даже добились того, что маме с ребенком пришлось уехать. В прошлом году старшая по подъезду в доме на улице Миклухо-Маклая объявила рак заразным и сагитировала подписать петицию на выселение почти сорок жильцов.

Ситуацию под контроль взяла Генпрокуратура, а многие спустя время отозвали свои подписи. И тем не менее, продолжать жить и, главное, проходить реабилитацию в таких условиях семья не смогла.

"Когда люди узнают, что будут проживать больные дети, они не хотят сдавать квартиры. В итоге, чтобы найти квартиру, приходится тратить время от нескольких месяцев до полугода. У нас восемь квартир, и они всегда полные. Это самая востребованная помощь – они съезжают, другие заезжают", — говорит Юлия Ромейко , председатель фонда "Спаси жизнь".

Выход из ситуации – социальные гостиницы. В них пациенты из других регионов могут останавливаться на время реабилитации. Такие учреждения уже действуют при некоторых клиниках. Но разместить в них всех тяжелобольных детей с родителями пока невозможно.

Именно поэтому дом на Пролетарском проспекте, как и десяток других подобных квартир в Москве, на данный момент — единственный шанс для таких семей спокойно закончить курс лечения.

В фонде надеются: их подопечным не придется уезжать из квартиры, а соседи, наконец, поймут: детям с заболеваниями нужно помогать, а не мешать.

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