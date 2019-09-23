IAAF продлила санкции против российских легкоатлетов

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) провел очередное заседание в столице Катара и продлил отстранение России в статусе суверенной державы от крупнейших международных стартов. Статус Всероссийской федерации легкой атлетики не восстановлен.

"К сожалению, данная проблема стала повторяющейся: российские спортсмены работают с ранее наказанными тренерам и это подрывает создание сильной антидопинговой культуры, – цитирует Afternposten главу рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсена. – Преждевременно говорить о том, что принятые РУСАДА меры сработали".

Решение отказать ВФЛА в восстановлении принят Советом IAAF единогласно. Наша федерация ограничена в правах с осени 2015 года из-за многочисленных допинговых скандалов. Российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, выступают на международных стартах в нейтральном статусе.