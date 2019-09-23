Нет за границей "конторы Кука": обанкротился туроператор с 200-летней историей

Банкротство века. А с учетом возраста банкрота — двух веков. Прекратил работу старейший в мире туроператор — британская компания Thomas Cook. Миллиону туристов сейчас приходится отменять уже оплаченные путевки, сотни тысяч тех, кто уже улетел за границу, в панике. Власти Британии готовятся к самой масштабной после Второй мировой войны операции по репатриации своих граждан.

Крупнейший туроператор полностью обанкротился. По всей стране офисы компании сейчас не работают. Поисковики выдают печальную информацию: закрыты навсегда.

Рядовые сотрудники сейчас не особенно разговорчивы: случившееся — явно не их вина.

Томас Кук задолжал один миллиард 700 миллионов фунтов стерлингов. В компанию были готовы вложиться китайские инвесторы, но под эту сделку британское правительство решило деньги не выделять.

Несмотря на долги компании, ее руководители исправно получали многомиллионные бонусы. Правительство заявило о начале расследования. Из-за краха компании без работы останутся 22 тысячи человек, 9 тысяч из них были наняты в Соединенном королевстве.

Правительству предстоит потратить 100 миллионов фунтов на то, чтобы вывезти застрявших за границей британских туристов — их 160 тысяч. Это будет крупнейшая операция по репатриации граждан Великобритании со времен Второй мировой войны.

Всего же банкротство Thomas Cook нарушило планы почти миллиона туристов.

Кому-то, у кого сорвался отдых, деньги по страховке выплатили, а вот британцам, которые отдыхают в Тунисе, повезло меньше. В одном из отелей их буквально взяли в заложники, требуя расплатиться за номера.

Выяснилось, что Thomas Cook задолжал местным гостиницам 60 миллионов евро

Thomas Cook был не просто туроператором, но и обладал солидным парком самолетов. Авиакомпания тоже будет ликвидирована. Пассажиры последнего рейса из Орландо устроили прощальную овацию стюардессам.

В Германии у компании есть дочерняя авиакомпания "Кондор". Ее судьба теперь также под вопросом. Уже отменил все свои чартерные рейсы и финский туроператор "Тьяреборг".

Российские партнеры Thomas Cook — компании "Интурист" и "Библио Глобус" — уверяют, что их клиентам беспокоится не о чем.

В "Интуристе" уверяют, что российских туристов ни откуда не надо будет вывозить — они спокойно улетают и спокойно возвращаются, также в плановом режиме размещаются российские туристы на всех курортах и во всех отелях.

В коллапсе одного из самых известных в Великобритании брендов начинают винить Brexit, который просадил фунт. В результате упал спрос на резко подорожавшие поездки.

178 лет назад эту компанию основал предприниматель Томас Кук. Услугами его агентства воспользовался Марк Твен. Вернувшись из кругосветного путешествия, он издал книгу "Простаки за границей".

В начале XX века туроператор тесно сотрудничал с британской разведкой. В Советском Союзе о существовании этой компании узнали благодаря Маршаку. "Есть за границей контора Кука" — строчка из стихотворения "Мистер-Твистер", которое было написано в 1933 году. Теперь от этой фирмы осталась только вывеска.