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23 сентября 201921:00 Денис Давыдов

Демократы грозят импичментом Трампу за его разговор с Зеленским

Демократы грозят импичментом Трампу за его разговор с Зеленским

Самым интригующим событием на Генеральной Ассамблее ООН должна стать встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Предстоящие завтра переговоры президентов США и Украины — в центре внимания всех мировых СМИ из-за скандала, вызванного телефонным разговором лидеров двух этих стран. Трампу грозят импичментом. Почему Демократическая партия сочла его звонок в Киев аморальным поступком?

Уйти, чтобы вернуться — это про слово импичмент в американском информационном поле. Казалось, расследования завершены, о нем только-только стали забывать, но вот опять. С новой, какой-то утроенной энергией по всем каналам — не пора ли лишать Трампа должности.

Новый сезон сериала "Импичмент" начался 25 июля, когда Трамп потянулся к телефону, чтобы позвонить и поздравить с победой избранного президента Украины. Их переговоры слушал сотрудник американской разведки в Киеве. Ему показалось — хозяин Белого дома наговорил много лишнего. Рапорт руководству написал, но дальше бумаге не дали ход, а она, как минимум, должна была попасть в Конгресс, негодует спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Национальная разведка <должна> предоставлять в Конгресс такую информацию. Администрация ставит под угрозу нашу национальную безопасность и оказывает сковывающий эффект на любого будущего информатора, который захочет сообщить о правонарушении", — выходит из себя Нэнси Пелоси.

И вот уже глава комитета грозит своей же разведке санкциями. Если не опубликуют стенограмму президентских переговоров, денег не получат — бюджет разведчикам сократят.

Речь идет о финансировании аппарата главы национальной разведки, который умалчивает о жалобе на нарушение закона. Есть запросы на финансирования, которые поступают от этого аппарата, и которые не идут напрямую на национальную безопасность, их можно урезать.

Трамп говорит, что за слова отвечает, ничего лишнего тогда не сказал. Факт всем известный — сын Байдена, когда его отец был вице-президентом и часто наведывался в Киев, вошел в совет директоров украинской газовой компании "Бурсма". Отпрыск такие дела проворачивал, что прокуратура вмешивалась. Расследование показало — Байден-младший ежемесячно получал от 50 до 160 тысяч долларов. Его отец настоял, чтобы назойливого генпрокурора Порошенко уволили, в противном случае грозил невыдачей кредитов.

Остроты сюжету добавляет предвыборная гонка, где Трамп и Байден — лидеры и главные оппоненты. Демократы жалуются — президент-республиканец давит на все рычаги, чтобы убрать конкурента.

76 летний Байден, наверное, подзабыл, как администрация Обамы, в которой он был вторым человеком — вице-президентом, заставляла ФБР вести расследование в отношении тогда еще кандидата Трампа. В 2016 в Белом доме заправляли демократы и свой административный ресурс они как могли использовали, чтобы протолкнуть их кандидата Хилари Клинтон.

Показательна реакция журналиста CNN, канала связанного с демократами. Он, как хищник почуявший кровь, меняется в лице, когда адвокат Трампа Джулиани сознается в эфире. Да, президент, разговаривая с Зеленским, обсуждал факты коррупции на Украине.

Неожиданный подарок демократы схватили с удовольствием. Не только Байден полощет Трампа, Элизабет Уоррен в своей предвыборной речи клеймит президента за телефонный разговор.

"Дональд Трамп демонстрирует, что он, по его мнению, выше закона. Он просил другое иностранное правительство напасть на нашу избирательную систему", — негодует Элизабет Уоррен, демократ-сенатор.

Человек, который может многое прояснить — Владимир Зеленский, он как раз в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. И там, если не следователи, то уж журналисты точно зададут ему много неудобных вопросов, и каждое слово в ответ, может дорого стоить.

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