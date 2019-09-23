Опасные для жизни продукты захлестнули российские прилавки

В Приморье изъяли из продажи крупную партию поддельного сливочного масла, произведенного в Московской области. В продукции еще одного кубанского молочного завода нашли растительные жиры. Такие новости приходят из регионов каждый день.

О том, какую бомбу замедленного действия скрывает обертка сливочного масла и как она может подорвать здоровье, — свое расследование продолжает Аркадий Мамонтов.

Контрольная закупка специалистов Роскачества. Смотрят — соответствуют ли молочные полки правилам. Натуральная продукция и растительные заменители — должны быть отдельны друг от друга.

Сетевые магазины стараются соблюдать правила выкладки молочных продуктов. На ценниках — специальные обозначения — без заменителя молочного жира. Смотрим состав — молоко нормализованное и сахар, действительно, так и есть. Ну, а производители не всегда честны перед покупателем. О наличии растительных жиров должны писать крупно — чуть ли не на треть упаковки. На деле же — мелкий шрифт, который не сразу и разберешь.

Сливочное масло — без сливок, и молочные глазированные сырки — совсем без молока. В составе многих продуктов — от молочных до кондитерских — пальмовое масло. Журналист Аркадий Мамонтов, автор нескольких документальных фильмов о сырье, из которого делается огромный ассортимент отечественной продукции, рассказывает — многие из нас даже не догадываются, что употребляют в пищу.

В своем последнем расследовании он показал результаты анализа лишь некоторых молочных продуктов из российских магазинов. И вот результат.

"Большое количество канцерогена монохлорпропандиола. Конечно, все рафинированные масла имеют небольшое их количество, но это количество уж очень большое", — демонстрирует анализ Яна Гайшлова, профессор химико-технического университета в Праге.

Пальмовые плантации Юго-Восточной Азии, урожай несколько раз в год. Подавляющая часть — для российского рынка.

Только за 2018-й — больше миллиона тонн пальмового масла и его фракций оказались в нашей стране. В пересчете на каждого жителя — семь килограммов растительных жиров в год. Врачи уверены — это опасно для здоровья. И может привести к онкологии.

"Обычная пачка масла — количество глицедола превышало предельно допустимую норму для взрослых. То есть, если ребенок съел кусочек такого масла, это один к двум. То есть, в двадцать раз превышает предельно допустимый для детей", — показывает результаты проверки Дмитрий Еделев, доктор медицинских наук.

Растительные жиры вместо животных — так попросту дешевле. Уже за этот год в Россию пальмового масла завезли столько, что хватит, чтобы заменить молоко миллионов коров. В итоге, вместо натуральных продуктов — дешевые заменители.

Сливочное масло среднего ценового сегмента из обычного супермаркета. Попробуем узнать — насколько оно натуральное. Лаборатория Россельхознадзора — определяем состав продукта. Масло расщепляют на сегменты и помещают в хромотограф.

Брасикостерин, кампостерин, бетаситостерин — характерны только для растительных масел. То есть явный признак фальсификации!

По итогам проверки Роскачества и Россельхознадзора — нарушения выявлены в каждой пятой пачке сливочного масла. Фактический состав часто отличается от указанного на упаковке.