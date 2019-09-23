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23 сентября 201921:04 Анна Балан

Бабье лето еще может заглянуть, но лучше "переобуться" и утеплиться

Бабье лето еще может заглянуть, но лучше "переобуться" и утеплиться

Штормовой ветер и минусовые температуры: погода в Москве продолжает преподносить сюрпризы. Вместо бабьего лета синоптики прогнозируют заморозки. Главный вопрос, который сейчас волнует жителей столицы: когда батареи в домах станут горячими?

Леденящий и пронизывающий скандинавский циклон накрыл Москву. В столице действует штормовое предупреждение. На Москве-реке ветер перевернул катер.

Упавшие деревья повредили несколько машин, а в Шереметьеве на летном поле сдуло багаж.

Если в начале месяца погода напоминала июльскую, то сейчас это, скорее, ноябрь. Одни районы засыпает градом, в других — настоящая вьюга.

Последние 5 дней среднесуточная температура поднималась не выше 8 градусов. А это значит, что пора включать отопление. В школах, больницах, детских садах батареи уже нагрелись.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков говорит, что в этом году погодные условия потребовали раннего запуска тепла.

По его словам, все объекты генерации и объекты, которые принимают тепло, подготовлены.

В жилых домах отопление тоже уже потихоньку начали включать, но не везде. Так что кому-то придётся ещё немного подождать.

В автосервисах — первые клиенты: в этом году водители начали "переобуваться" на месяц раньше обычного.

Начальник дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД Сергей Стоянов поясняет: в Подмосковье температура опускается до плюс двух-трех градусов, и это уже некоторые условия для образования гололедицы на эстакадах, мостах. Пожалуй, уже самое время переобуваться на зимнюю резину.

Жители столицы тоже сменили гардероб на зимний: пуховики и шапки. Одели на себя все, что можно. А многочисленные туристы явно в шоке от таких холодов, но признаются: придется привыкать.

По рейтингам зарубежных СМИ Москва вошла в десятку лучших городов для осенних путешествий. Туристам рекомендуют прогуляться по Коломенскому и Царицыну — здесь можно любоваться цветными листопадами.

Синоптики сомневаются: а ждать ли нам вообще в этом году золотую осень – настоящую: лиловую, багряную, как ее воспевали поэты? Если и дальше будет так холодно и ветрено, то листья опадут уже через несколько недель, не успев пожелтеть.

Но надежда на возвращение тепла еще есть. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует: "Бабье лето вполне вероятно в первой декаде октября. Но это будет, конечно же, не сентябрьское бабье лето с температурой 20-25, а все-таки октябрьское — с температурой 15 градусов".

Уже завтра ветер стихнет, выглянет солнце, но воздух прогреется не выше 10-12 градусов.

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