Берегись автомобиля! В Москве действует мошенническая схема кредитования при покупке подержанных машин

Бесполезный кусок железа — за безумные деньги. Сразу несколько москвичей стали жертвами мошеннической схемы. Они хотели купить поддержанные машины через салон, но сразу после подписания договора с них стали требовать огромную доплату. Оказалось, что салон навязывал кредиты своим клиентам. Правда, доказать, что сделка незаконна — почти невозможно.

Иван уже и не знает радоваться или нет покупке — и склоняется к тому, что радоваться нечему. Машина оказалась мало того, что сильно дороже обещанного, но и далеко не первой свежести, и кроме того, на учет ее поставить невозможно. Диагностика показала 5 листов ошибок, вплоть, что тут требуется замена цепи распредвала, муфта распредвала, это только поверхностно, плюс отсутствует номер двигателя.

У Дениса — аналогичная ситуация. процедура оформления заняла целый день, бумаги то уносили, то приносили — и в итоге кредит оказался совсем не тот, что обещали. "Меня мотали целый день, я уже был весь заплывший, понятно, что моя вина — все подписал. Документы не отдали, даже права не отдали, приезжаю на следующий день уже очнувшись, поняв, что произошло, вижу, что процент совершенно другой, сумма совершенно другая. Ее стоимость 560 тысяч, в итоге стоимость в кредитном договоре — 700 плюс они навязали страховку и какую-то карту "Ринг", и я должен буду через 7 лет заплатить", — расстроен Денис Погребняк.

Обе машины вроде бы существуют, вот они и хозяева — должны бы пользоваться, но поняв, какой кредит и на каких условиях ни взяли — оба хотят договор расторгнуть. Но и этот пункт есть в договоре — расторжение тоже платное, стоит 140 тысяч.

Центр автокредитования на Байкальской улице — вот это место, где, со слов покупателей, цены на кредитные машины растут не по дням, а по часам. Менеджеры спешно удалились, оставив скучать очередного клиента, на площадке — ряды автомобилей, ждущих своих владельцев, условия договора и правда — на данном этапе представляются туманными.

И Иван, и Денис признают — договор они действительно подписали, проведя целый день в этой так называемой комнате отдыха, и получив в результате вовсе не то, что хотелось и совершенно за другие деньги. Выход — или платить кредит, или оплачивать расторжение договора. Молодые люди уверены, что жертвами подобной схемы стали не только они — и просят откликнуться других столь же осчастливленных. И уже вместе готовятся обратиться в полицию.