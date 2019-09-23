A320 авиакомпании Air Astana столкнулся с тягачом в Шереметьеве

Грузовой тягач с контейнерными телегами врезался в самолет казахстанской компании Air Astana в московском аэропорту "Шереметьево". Эту информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании, не раскрывая подробностей инцидента.

Как уточняет РИА Новости, тягач протаранил один из двигателей авиалайнера.