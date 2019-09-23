Валерий Газзаев: не политизируйте ситуацию с РУСАДА

Депутат Государственной думы, заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию вокруг российского антидопингового агентства (РУСАДА). Политик призвал не спешить с выводами.

В понедельник всемирное антидопинговое агентство WADA инициировало организации, возбуждение дела в отношении РУСАДА. Если будет признано несоответствие РУСАДА кодексу организации, то лицензия у российского агентства может быть отозвана. Это грозит серьезными проблемами российскому спорту, вплоть до отстранения наших спортсменов от Олимпиады 2020 в Токио.

Валерий Газзаев считает, что не стоит спешить с выводами и политизировать ситуацию. "Не стоит обращать внимание на публикации в зарубежной прессе. Идет рабочий процесс. Если у WADA имеются вопросы к РУСАДА, то у нашей стороны есть время ответить", — приводит слова Газзаева ТАСС