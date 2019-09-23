Украина хочет принудительно установить морскую границу с Россией

Государственное учреждение Украины "Госгидрография" предлагает рассмотреть возможность "принудительной переговорной процедуры" с Россией по вопросам установления границы на море.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал глава ведомства Александр Щипцов.

По его мнению, это необходимо сделать, поскольку без установления точной морской границы Украина не сможет осуществлять суверенитет над принадлежащей ей акваторией, что в свою очередь, наносит ущерб ее экономике и национальной безопасности.

Щипков отметил, что в 2003 году между Киевом и Москвой был заключен Договор о российско-украинской государственной границе, но в документе морские границы установлены не были. В 2003 году между двумя странами был подписан Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, согласно которому акватория должна разграничиваться в соответствии с соглашением – которое так и не было заключено.

В "Госгидрографии" констатируют, что в настоящее время морская граница между двумя странами фактически отсутствует.