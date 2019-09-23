"Северсталь" расправилась с рижским "Динамо"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился матчем в Череповце. "Северсталь" разгромила рижское "Динамо" со счетом 6:1.

Первый период не предвещал гостям крупного поражения. В воротах рижан побывала только одна шайба. На 10 минуте отличился Иван Хохлов. Во втором периоде Адам Лишка и Егор Морозов довели преимущество череповчан до трех шайб.

В третьем периоде "Северсталь" забросила еще три шайбы. Один гол на счету Игоря Гераськина, два раза отличился Ансель Галимов. "Динамо" смогло лишь ответить точным броском Лауриса Дарзиньша."Северсталь" выиграла 6:1, набрала 7 очков и поднялась на 10 место в Западной конференции. У "Динамо" 6 очков и 12 позиция на Западе.