Авиадебошира из Самары задержали в Шереметьеве

Один из пассажиров рейса Самара – Москва устроил беспорядки во время полета. Мужчина 1966 года рождения, летевший в бизнес-классе, затеял конфликт с членами экипажа, на призывы успокоиться никак не реагировал. По некоторым сведениям, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

По прилету в столичный аэропорт "Шереметьево", дебошир был задержан нарядом полиции и доставлен в отделение. Ему грозит денежный штраф или 15 суток ареста, сообщает ТАСС.