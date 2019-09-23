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23 сентября 201922:45

Российские моряки вернулись на родину из плена

Двое из трех российских моряков, освобожденных с захваченного у берегов Камеруна судна Marmlaita, прилетели в Москву.

Как передает ТАСС, речь идет о капитане Владимире Слепченко из Владивостока и старшем механике Олеге Дружинине из Мурманска. В ближайшее время они направятся домой.

Третий моряк, старпом Николай Ружницкий, направился сразу в свой родной Санкт-Петербург.

Их эпопея началась 15 августа, когда в районе камерунского порта Дуала нигерийские пираты, атаковали грузовое судно Marmlaita, шедшее под флагом Антигуа и Барбуды. После этого морские бандиты захватили восемь членов экипажа, в том числе трех россиян.

22 сентября стало известно, что моряки освобождены и переправлены в Германию.

 

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