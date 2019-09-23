ЦСКА победил в армейском дерби

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге завершился в Санкт-Петербурге, где встречались два армейских коллектива – СКА и ЦСКА. Основное время матча завершилось вничью 2:2, а буллиты лучше использовали гости из Москвы.

Обладатель Кубка Гагарина ЦСКА дважды выходил вперед после бросков Максима Шалунова. Но СКА усилиями Владимира Ткачева оба раза отыгрывался. Основное время встречи завершилось вничью 2:2. Дополнительный период тоже ничего не изменил. Пришлось прибегнуть к помощи буллитов. Соперники выполнили по 5 бросков, и только один достиг цели. Канадскому легионеру ЦСКА Линдену Вэю удалось поразить ворота СКА и принести москвичам победу 3:2.

Однако в таблице Западной конференции СКА стоит на одну строчку выше одноклубников. У петербуржцев 13 очков и второе место. У ЦСКА 15 очков и третье место в конференции. СКА находится выше, как лидер дивизиона.