В Екатеринбурге пропал журналист

СУСК по Свердловской области начало доследственную проверку по факту пропажи журналиста Ура.ру Александра Поздеева.

Как сообщает РИА Новости, журналист выехал на своем автомобиле из дома в понедельник, после чего пропал без вести. Следственные органы обратились с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь в розыске Александра Поздеева.