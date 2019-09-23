ФИФА признала Юргена Клоппа тренером года

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признан ФИФА лучшим тренером года. Германский специалист опередил других номинантов – Хосепа Гвардиолу (Испания. "Манчестер Сити") и Маурисио Пеллегрино (Аргентина, "Тоттенхэм").

"Ливерпуль" под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в английской премьер-лиге. В нынешнем чемпионате Англии красные уверенно лидируют, выиграв все шесть встреч.

"Этим трофеем я обязан своим потрясающим игрокам. Жаль, что приз нельзя разделить на всю команду", — заявил Юрген Клопп на церемонии награждения.