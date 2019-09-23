Месси – лучший футболист года, Аллисон – лучший вратарь

В Милане проходит ежегодная церемония вручения наград ФИФА. Стали известный лучший футболист года и лучший вратарь

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 2019 года. Месси выиграл спор у португальца Криштиану Роналду ("Ювентус") и голандца Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль").

Лучшим вратарем стал бразилец Аллисон Беккер ("Ливерпуль"). На звание также претендовали еще один бразилец Эдерсон ("Манчестер Сити") и немец Марк-Андре тер Стеген ("Барселона").

ФИФА назвала команду года. В нее вошли вратарь Алиссон (Бразилия, "Ливерпуль"), защитники — Марсело (Бразилия, "Реал"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль"), Маттейс де Лигт (Нидерланды, "Ювентус"), полузащитники — Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Френки Де Йонг (Нидерланды, "Барселона"), Эден Азар (Бельгия, "Реал"), форварды — Килиан Мбаппе (Франция, "Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") и Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус").