В Сахалинской области на плавбазе произошел пожар

В пресс-службе МЧС РФ рассказали о пожаре на плавбазе "Петр Житников" у берегов острова Итуруп.

Сообщается, что экипаж справился с огнем, но капитан запросил эвакуацию.

В момент пожара на борту находилось около 400 человек, передает ТАСС. В морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск" рассказали о 200 эвакуированных.

Плавбаза "Петр Житников" построена в 1989 году. Предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на рыбную продукцию.